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    Denizli'de iki kadın sokak ortasında tekme tokat kavga etti

    Denizli’de ilişki yaşadığı kişiden şantajla 10 bin TL aldığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, mağdurun kızı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 11:13
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    Denizli'de iki kadın sokak ortasında tekme tokat kavga etti

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde bulunan Candoğan Parkı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın, yasak ilişki yaşadığı yaşlı adamdan şantaj yaparak 10 bin TL para aldı.

    Yaşlı adam kızı ve oğlu ile kent merkezinde dolaşırken, şantajlarına devam ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kadınla karşı karşıya geldi.

    'BABAMA NASIL ŞANTAJ YAPARSIN' DAYAĞI

    Öfkesine hakim olamayan yaşlı adam, bir tokatla kendisini şantaj ettiğini ileri sürdüğü yabancı uyruklu kadını yere serdi.

    Babasının ardından kadına saldıran genç kadın da onlarca kişinin bakışları arasında yabancı uyruklu kadını dakikalarca tekme tokat dövdü.

    Yabancı uyruklu kadın kendisini kurtarmaya çalışırken, mağdurun oğlu ise vatandaşların olaya müdahale etmemesi için araya girdi.

    Denizli'de iki kadın sokak ortasında tekme tokat kavga etti

    KAVGA, POLİS GELENE KADAR DEVAM ETTİ

    İki kadının tekme tokat kavgası, polis ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar devam etti.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan aile ile yabancı uyruklu kadını ayırdı.

    Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

    İki kadın arasında yaşananlar ise olayı izleyen vatandaşların cep telefon kameralarına saniye saniye yansıdı.

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