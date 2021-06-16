Denizli’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Denizli’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, sürücülerden biri aracın içinde sıkıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Denizli’nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi’nde, iki farklı yöne seyir halinde olan Ö.K. idaresindeki otomobil ile B.Ç., hakimiyetindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobiller yola savruldu.

Her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilinin içinde sıkışan sürücü B.Ç., ekiplerin çalışmaları ile kurtarıldıktan sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan B.Ç., hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ö.K. ve yolcu konumunda bulunan U.Ö.’de yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobiller çarpmanın etkisi ile hurdaya döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.