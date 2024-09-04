Denizli'de ışığından rahatsız olduĞU güvenlik kamerasını kırdı Pamukkale'de bulunan bir spor klübünün önünde alkol alan gençler, ışığından rahatsız oldukları kulübe ait güvenlik kamerasını "Beni rahatsız etmeye hakkı yok" deyip kırdı. Kayıtları izleyen kulüp başkanı ise "Tiyatro gibi bir olay” dedi.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir parkta alkol alan gençler, çevrede bulunan bir spor kulubünün güvenlik kameralarıyla problem yaşadı.

Spor kulübünün güvenlik kameralarının ışıklarından rahatsız olan gençlerden birisi, oturduğu yerinden kalkıp yerde taş aramaya başladı.

KAMERAYI TAŞLA KIRMAYA ÇALIŞTI

Çevreden bulduğu kaldırım taşını eline alan genç, güvenlik kamerasının yanına giderek taşı fırlatmaya çalışsa da aldığı alkolün etkisiyle isabet ettiremedi.

İlk atışta hedefi tutturamayan, arkadaşlarının "Yapma, orada güvenlik kamerası var" ikazına da aldırmayan genç, "Benim gözümü rahatsız etmeye hakkı var mı" diyerek yaptığı ikinci denemsine güvenlik kamerasını kırdı.

"BENİM GÖZÜMÜ RAHATSIZ ETMEYE HAKKI VAR MI"

İlk kamerayı kırdıktan sonra yerine oturan genç, bir süre sonra diğer güvenlik kamerasını fark etti.

Yerinden hızlı bir şekilde kalktıktan sonra yerden tekrardan taş alıp 2 denemede diğer güvenlik kamerasını da kırdı.

Alkollü gençlerin spor kulübünün güvenliğinin sağlanması için yerleştirilen kameraları kırdıkları anlar yine saldırı sonrası devre dışı kalan kamara kayıtlarına yansıdı.

KIRIK KAMERALARI GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞTÜ

Sabah tesislere geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke olan kulüp idarecileri, güvenlik kameralarını izleyince saldırıyı gerçekleştiren gençlerden şikayetçi oldu.

Polis olaya karışan üç genci bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Spor kulübünün başkanı ve aynı zamanda antrenörü olan Behcet Arım, sabah antrenman için geldiğinde şoka uğradı.

"TİYATRO GİBİ OLAY"

Olayın takipçisi olacaklarını ve hayatında ilk defa böyle bir olay ile karşılaştığını dile getiren Arım, "Yaklaşık 20 yıla yakın verdiğimiz hizmet karşılığında buradaki çocukları yetiştiriyoruz. Sabah antrenmana geldiğimizde 2 tane kameranın hasar oluştuğunu gördük.

Sonra güvenlik kamerasının kayıtlarına baktık. Gerekli işlemler yaparak polis arkadaşlarımıza başvurduk. Sabah buraya geldiğimizde şaşırdık. Kameranın bir tanesi yere düşmüştü. Kayıtlara izlediğimizde üç gencin, sabaha karşı parkta alkol aldıklarını gördük. Kameranın ışığı arkadaşın gözüne almış. Bundan da rahatsız olmuş. Yerden bir taş alıp vurmuş ve sonucunda da kırmış. Tiyatro gibi bir olay.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Biz de kayıtları alıp polis arkadaşlara verdik. Bizim amacımız burada spor yaptırmak. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Kulübümüz Denizli'nin merkezinde bulunuyor. Aileler buraya geliyor. Akşamları tertemiz kalabalık bir aile ortamı oluyor. Güvenli bir ortamda antrenman yapıyoruz. Sadece başımıza geçen bir kaza oldu. Bu da bize nazar boncuğu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)