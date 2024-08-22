Denizli'de izne gelen asker öldürülmüştü: O anlar ortaya çıktı İzne geldiği memleketinde öldürülen sözleşmeli onbaşının, eğlence mekanı çıkışı darbedilerek bıçaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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İHA

17 Ağustos Cumartesi günü gece 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, görev yaptığı Hakkari’den memleketi Denizli’ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik grup, izne gelen askere saldırdı. Olayın ardından bıçakla ağır yaralanan Yazır, ambulansla hastaneye sevk edildi.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tedavi altına alınan Yazır, doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.

Olayın ardından, kavgaya karışan Samet A., Halil Basri C., Enes B., U.T. ve T.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İzne gelen askerin 5 kişi tarafından darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; 5 kişinin Yazır’a saldırdığı, yerde tekme ve yumruklar attığı görülüyor.

Görüntülerin devamında ise yerde kanlar içerisinde kalan Yazır’a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği anlar yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)