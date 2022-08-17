Denizli’de, JASAT ekipleri hırsızlık çetesini çökertti

Kale ve Honaz ilçesinde son 1 haftada 3 motosiklet ve teyp çalan şahıslar, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. 3 şüpheliden biri, tutuklandı.

Denizli’nin Kale ve Honaz ilçelerinde son 1 haftada gelen hırsızlık ihbarları ekipleri harekete geçirdi.

M.D., A.B. ve S.Ç.’nin motorunun ve T.G. isimli şahsın park halindeki aracının camının kırılarak oto teybinin çalınması ardından, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kale ve Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı çalışma yapıldı.

Kimlikleri tespit edildi, operasyon başlatıldı

Yapılan çalışmalarda 3 kişinin kimliği tespit edildi. İHA’nın haberine göre; olayı gerçekleştiren M.A.Y., M.A. ve P.C., isimli kişilerinin olduğu tespit edilmesi ardından operasyon başlatıldı.

2 şüpheli serbest bırakıldı

Operasyonda 3 şüpheli saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin çaldığı 2 motosiklet ise park halindeyken bulundu. Sevk edildikleri adli makamlarca P.C. tutuklanırken, M.A. ve M.A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.