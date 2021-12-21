Denizli'de kablo kaldırılmayınca, inşaatın içinden geçirdi

Ev yapmak istediği arsanın üzerinden geçen kablonun kaldırılması için dilekçe veren Kemal Akşit, 1 buçuk ay bekledikten sonra inşaatı devam ettirerek, kabloyu duvarların içinden geçirdi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde, müteahhit Kemal Akşit (52), sahibi olduğu arsaya 2 katlı ev yapmak için inşaata başladı.

Önce inşaatın temel kazısını yaptıran Akşit, arsanın üzerinden geçen Türk Telekom'a ait internet ve telefon iletişim kablosunun kaldırılması için 1 buçuk ay önce dilekçe verdi.

Kablonun kaldırılmasını bekleyen Akşit, diğer yandan inşaatına devam etti. Çalışmalarda 2'nci kata ulaşan Akşit, kaldırılmayan kabloyu, inşaat halindeki evin içinden geçirdi.

“KABLO NEDENİYLE İNŞAATA DEVAM EDEMİYORUZ”

Dilekçenin üzerinden geçen zamana rağmen kabloyu sökmek için hiçbir yetkili gelmeyince Akşit de kabloya zarar vermeden kolonların arasında tutup tuğlaları da ördü. İnşaatı devam ettirmek için kablonun kaldırılmasını bekleyen Akşit, "Duvar için örülen tuğlaların üzerine sıva yapılması gerekiyor, ama kablo kaldırılmadığı için yapamıyoruz. Bu kablo nedeniyle inşaata devam edemiyoruz." dedi.

“BEN İNŞAATI DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIM”

Kablonun kaldırılması için defalarca müracaat ettiğini belirten Kemal Akşit, inşaatı görenlerin şaşırdığını, kabloya zarar vermeden inşaatı devam ettirmeye çalıştığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Yaklaşık 1,5 ay önce Türk Telekom'a dilekçeyle başvurdum ve kablonun kaldırılmasını istedim. Ancak hiçbir yetkili gelmedi. Daha sonra yine gittim 'Geleceğiz' dediler, yine de gelmediler. Ben inşaatı devam ettirmek zorundayım.

“EĞER GELMEYECEKLERSE EVİN İÇİNDEN GEÇİRECEĞİZ”

Kablo şimdi inşaatın içinde kaldı. Duvarların arasından geçiyor. Kesmek istedim ancak bana ceza keserler diye yapmadım. Duvar için örülen tuğlaların üzerine sıva yapılması gerekiyor ama kablo kaldırılmadığı için yapamıyoruz. Bu kablo yüzünden inşaata devam edemiyoruz. Mağdur olmaya başladık, artık bir şekilde bu kablo olayının çözülmesi gerekiyor. Eğer gelmeyeceklerse evin içinden geçireceğiz, inşaatı da tamamlayacağız." diye konuştu.

Türk Telekom yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, Kemal Akşit ile görüştüklerini kablonun bugün itibarıyla kaldırılacağını söyledi.