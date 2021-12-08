Emniyet ekiplerinin apartmana düzenlediği baskında 20 litre kaçak alkolle yakalanan 5 şüpheliye, 50 bin TL ceza kesildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde birçok başarılı operasyona imza atan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin yerini tespit etti.

3 katlı apartmanın 2. katında kumar oynadıkları belirlenen şüpheliler için ekipler, operasyon düzenledi.

KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

Yapılan operasyon sonucu 5 şüpheli, kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerini karşılarında gören şüpheliler, kaçacak yer olmadığı için şaşkına döndü, kimileri ise paraları ve kumar malzemelerini saklamaya çalıştı.

5 KİŞİNİN KİMLİK ARAMALARI YAPILDI

Teker teker 5 şüphelinin kimliğini alarak sorgulama yapan ekipler, ardından dairede arama gerçekleştirdi.

Denizli'de kaçak alkollü kumar partisi ViDEO

20 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama sonucu yaklaşık 20 litreye yakın kaçak alkol, iskambil kağıtları, okey takımları, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından ekipler tarafından götürülen şüpheliler yüzünü kapatmaya çalışırken, bir şüphelinin telefonla konuştuğu yakınına söylediği bahane pes dedirtti.

"BİR ARKADAŞIN LOKALİNE GELDİK"

Karakola kumar oynadığı için gittiğini söylemek istemeyen şüpheli, ekip arabasına bindirileceği sırada telefondaki yakınına, “Kahveyle ilgisi yok. Bir arkadaşın lokaline geldik, biz de orada oturuyorduk.” diyerek bahane uydurdu.

5 KİŞİYE 50 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliye yaklaşık 50 bin TL cezai işlem uygulanırken, 20 litre kaçak alkole ise el konuldu.

















