Denizli'de kaçakçılık operasyonu! Cinsel içerikli hap yakalandı Kentte farklı zamanlarda yapılan kaçak tütün ve cinsel içerikli hap operasyonunda, yakalanan 3 şüpheliden binlerce malzeme ele geçirildi.

İHA

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele devam ediyor..

Bu kapsamda Denizli’de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler 2 hafta içerisinde yaptığı operasyonları açıkladı.

Yapılan çalışmalarda tütün operasyonunda 2 kişi yakayı ele verdi.

1 kişi daha yakalandı

Devam eden operasyonlar sonucunda ise cinsel içerikli hap ve telefon kaçakçılığı yapan 1 kişi daha yakalandı.

Kaçak ürünler ele geçirildi

Yapılan aramalarda; 10 bin 660 adet sarma sigara, 4 paket kıyılmış tütün, 7 bin 761 adet cinsel içerikli ürün ve 15 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan toplam 3 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.