Denizli'de kaçakçılık operasyonu! Cinsel içerikli hap yakalandı

İHA
Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele devam ediyor..
Bu kapsamda Denizli’de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar devam ediyor.
Ekipler 2 hafta içerisinde yaptığı operasyonları açıkladı.
Yapılan çalışmalarda tütün operasyonunda 2 kişi yakayı ele verdi.
1 kişi daha yakalandı
Devam eden operasyonlar sonucunda ise cinsel içerikli hap ve telefon kaçakçılığı yapan 1 kişi daha yakalandı.
Kaçak ürünler ele geçirildi
Yapılan aramalarda; 10 bin 660 adet sarma sigara, 4 paket kıyılmış tütün, 7 bin 761 adet cinsel içerikli ürün ve 15 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan toplam 3 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.