Denizli'de kaçakçılık operasyonu! Cinsel içerikli ürün ele geçirildi Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheliden çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 2 kişinin üzerinden de metal sikke çıktı.

İHA

Ülke genelinde kaçakçılık operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar her geçen gün artarken bir yeni başarılı operasyon daha gerçekleştirildi.

Denizli’de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

Eşya kaçakçılığında yapılan 5 ayrı operasyonda toplamda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

5 kişiye işlem yapıldı

Yakalanan 3 şüpheliden bin 346 adet cinsel içerikli ürün ve 384 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Bir diğer operasyonda ise 2 şüphelinin üzerinden de 17 adet sikke ve 1 adet metal obje çıktı.

Yakalanan toplamda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.