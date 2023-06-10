Denizli'de kadın kılığına giren hırsız yakayı ele verdi Merkezefendi ilçesinde içi doldurulmuş sütyen takıp makyaj yapan erkek, bu kılıkta hırsızlık yapmaya çalıştı. Ekipler şahsı yakalayarak karakola götürdü.

İHA

Denizli'de ilginç bir olay yaşandı.

Merkezefendi ilçesinde yaşanan olayda, vatandaşın ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kadın kılığındaki kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi.

Kadın kılığında hırsızlık yapmaya çalıştı

Adamın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı.

Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü.

Vatandaşlar ise şüpheliyi daha önce de gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmak istediğini iddia etti.