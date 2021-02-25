'U' dönüşü yapmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü, kaldırıma çıkıp trafik ışığını devirdikten sonra köpekleriyle birlikte kaldırımda yürüyen yayaları ezdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda 20 BK 259 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Emine Beler, bulvardan 'U' dönüşü yapmak isterken bir anda fren yerine gaza bastı.

Kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak önce trafik ışığını devirdi.

3 YAYAYA ÇARPTI

Ardından kaldırımda kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden otomobil, köpeklerini gezintiye çıkaran 3 genç ile karşı yönden delen iki kişiye daha çarptı.

Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Denizli’de kadın sürücü, fren yerine gaza bastı: 3 yayayı ezdi VİDEO

GENÇLERDEN BİRİ AĞIR YARALANDI

Otomobilin çarptığı Meltem Çoğaşlıoğlu (21) ile Furkan Sevinç (18) kaldırma savruldu.

Ön kısmı hurdaya dönen aracın altına aldığı Eyüp Batuhan (20) ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilin altından çıkarılan Batuhan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİĞERLERİNİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada hafif şekilde yaralandıktan sonra ayakta tedavi edilen diğer gençlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.