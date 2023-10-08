Denizli'de kafalarına kadın çorabı geçirip 50 bin lira ürün çaldılar! 2 kişi yakalandı... Kafalarına geçirdikleri kadın çorabı ile 50 bin liralık ürün çaldıktan sonra kayıplara karışan hırsızlar, kendilerini takip eden JASAT dedektifleri tarafından 15 gün sonra yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

İHA

Yurt genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca da hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatıldı.

Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde bulunan bir eve hırsızlar dadandı.

Kafalarına kadın çorabı geçirdiler

Eve giren hırsızlar yakalanmamak için kafalarına kadın çorabı geçirdiler ve içeri girdikten sonra da kameraları yanlarında getirdikleri balta ile kestiler.

Evden 50 bin TL değerinde elektronik eşya, bilgisayar ve tablet çalındığı tespit edildi.

15 gün sonra yakalandılar

İhbar üzerine olayın aydınlatması için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, hırsızları adım adım takip etti.

2 şüpheli tutuklandı

Sıkı takibin ardından olaydan 15 gün sonra hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan iki hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Farklı suç kayıtları ortaya çıktı

Yapılan güvenlik kameraları incelemesinde hırsızların ellerinde balta ile eve geldikleri, yine tanınmamak için kafalarına kadın çorabı geçirdikleri ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için de kullandıkları aracı 500 metre ileride tarlaların arasına sakladıkları öğrenildi.

Cezaevine gönderilen İlker B.’nin (31) 11 adet suç kaydı bulunduğu, Ali G.’nin (32) ise 8 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)