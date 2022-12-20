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    Denizli'de kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

    Kadirli ilçesinde kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
    • 20.12.2022 - 19:46
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    Denizli'de kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli-Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında Niyazi S.'nin kullandığı kamyonet ile karşı yönden gelen Hakkı M. idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı.

    İHA'nın haberine göre kazada kamyonet şoförü Niyazi S. ve kamyonette bulunan Zübeyde S. ile minibüs şoförü Hakkı M. yaralandı.

    Minibüs hurdaya döndü

    Kaza sonrası hurdaya dönen minibüsün içerisinde sıkışan minibüs şoförü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Diğer iki yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralılardan minibüs şoförü Hakkı M.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan Kadirli-Andırın karayolu, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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