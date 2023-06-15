AA
Görüntüler, Denizli’nin Pamukkale ilçesinden…
M.K.T. idaresindeki 20 YR 892 plakalı kamyonet, Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda ilerliyordu.
Kontrolsüz dönünce kaza oldu
Bu sırada kontrolsüz kavşakta dönüş yapan H.K'nın kullandığı 20 YS 829 plakalı kamyonete çarptı.
Otomobilin üzerine devrildi
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet daha sonra trafik ışıklarında bekleyen M.Ç. yönetimindeki 20 DK 974 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Yaralanan yok...
Yaralananın olmadığı kazanın ardından hasar alan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.