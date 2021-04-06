- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Denizli’de kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak can verdi
Denizli’de kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak can verdi
Atık dökme alanında çalışan 59 yaşındaki Hüsem Bacaksız, yanaştırmak için arkasına geçtiği kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak hayatını kaybetti.
- İHA
- 06.04.2021 - 16:59
- Güncelleme : 06.04.2021 - 17:00
Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde atık dökme alanında çalışan 59 yaşındaki Hüsem Bacaksız, kamyonları yanaştırırken talihsiz bir kazaya kurban gitti.
Bacaksız, kamyonun hafriyat döktüğü anda altında kaldı.
Kamyon şoförü durumu fark edip araçtan indiğinde artık çok geçti.
Hüsem Bacaksız’ın cansız bedeni ile karşılaşan iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEMELER YAPILDI
Ekipler, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme için Cumhuriyet Başsavcısı da bölgeye geldi.
Bacaksız’ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon şoförü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.