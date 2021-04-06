Euro
9.6475
0.59%
Dolar
8.1447
0.53%
Altın
455.25
1.16%
Borsa
1.427
-1.07%
Bitcoin
481.799
0.85%
EXEN Coin
20.37
2.41%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Denizli’de kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak can verdi

    Atık dökme alanında çalışan 59 yaşındaki Hüsem Bacaksız, yanaştırmak için arkasına geçtiği kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak can verdi

    Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde atık dökme alanında çalışan 59 yaşındaki Hüsem Bacaksız, kamyonları yanaştırırken talihsiz bir kazaya kurban gitti.

    Bacaksız, kamyonun hafriyat döktüğü anda altında kaldı.

    Kamyon şoförü durumu fark edip araçtan indiğinde artık çok geçti.

    Hüsem Bacaksız’ın cansız bedeni ile karşılaşan iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    İNCELEMELER YAPILDI

    Ekipler, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme için Cumhuriyet Başsavcısı da bölgeye geldi.

    Bacaksız’ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kamyon şoförü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

    Denizli’de kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak can verdi #1

    Denizli’de kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak can verdi #2

    Denizli’de kamyonun boşalttığı hafriyatın altında kalarak can verdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir