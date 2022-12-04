18 yaşında vefat eden kardeşinin organlarının bağışlanması için onay veren Elif Çağdaş, böbrek yetmezliği olan eşine de kendi böbreğini bağışladı. Abla kardeş, 3 kişinin hayatına umut oldu.

Denizli’nin Çameli ilçesinde, 1 Temmuz 2021’de geçirdiği motosiklet kazasında vefat eden 18 yaşındaki Mehmet Çelen’in organları, 2 kişiye umut oldu.

Ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen gencin ablası Elif Çağdaş (26) e ailesi, Çelen'in organlarını bağışladı.

Çelen'den alınan 2 böbrek Ankara ve Muğla'da organ bekleyen 2 hastaya nakledildi.

Eşinin böbrekleri iflas etti

DHA’nın haberine göre; erkek kardeşini trafik kazasına kurban veren 1 çocuk annesi Elif Çağdaş, bir yıl sonra geçen haziranda bu kez de 1993 yılından bu yana böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve diyalize giren eşi Hamdi Çağdaş'ın böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi.

Elif Çağdaş, böbrek nakli için gönüllü oldu. Yapılan testlerde doku uyumları da olumlu çıkınca PAÜ Hastanesi'nde yapılan ameliyatla Elif Çağdaş'tan alınan bir böbrek, eşi Hamdi Çağdaş'a nakledildi.

Ameliyatın ardından Çağdaş, eşinin verdiği böbrekle tekrar sağlığına kavuştu. PAÜ Hastanesi Organ Nakli Bölümü, eşine böbreğini veren Elif Çağdaş'a teşekkür plaketi verdi.

Denizli'de kardeşinin organlarını bağışladı, kendisi de böbreğini verdi ViDEO

“Eşimin gözlerimin önünde eriyip gitmesine razı gelemezdim”

Kardeşinin başkalarına, kendisinin ise eşine hayat verdiğini söyleyen Elif Çağdaş, "Kardeşimi 18 yaşında kaybettim. Ailemizle organlarını bağışladık. İki böbreği Ankara ve Muğla'da iki hastaya umut oldu. Kardeşimin 2 böbreğiyle 2 kişi yeniden hayat buldu. Ben de eşimin gözlerimin önünde eriyip gitmesine razı gelemezdim. Böbreğimi bağışladım. Organ bağışlamak çok güzel bir duygu, şu an çok iyiyiz." dedi.

“Ona bir hayat borçluyum”

Eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Hamdi Çağdaş ise, "Kayınbiraderim kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı. Ben de böbrek hastasıydım. Böbreklerim iflas edince eşim, düşünmeden böbreğini bana verdi. Ona bir hayat borçluyum. Kardeşi başkalarına eşim de bana hayat verdi." diye konuştu.