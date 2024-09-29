Denizli'de kardeşler aynı kaderi paylaştı: 2 yıl arayla aynı yerde öldüler Merkezefendi ilçesinde 2 yıl önce trafik kazasında kardeşini kaybeden genç kız, kardeşinin öldüğü kara yolunda karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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İHA

Denizli’de yaşanan feci trafik kazasının ardından yürekleri sızalatan bir detay ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Neşe Çevik, Menderes Bulvarı üzerinde yürüdüğü sırada, yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı.

GENÇ KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

O sırada otoyolda ilerleyen İbrahim D. yönetimindeki otomobil, genç kıza çarptı.

Aracın çarpması sonucu genç kız yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinden önce ise ilk yardım bilgisi bulunan bir vatandaş Çevik’e dakikalarda kalp masajı yaptığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kalp masajıyla hayata döndürülen genç kız ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çevik burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AİLESİ FERYAD ETTİ

Acılı haberi duyan aile üyelerinin hastane önündeki feryadı yürekleri dağladı.

Genç kızın cansız bedeni Denizli Devlet Hastanesinden alınarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

2 YIL ÖNCE AYNI YERDE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞ

Çevik’in 23 Ağustos 2021 tarihinde 17 yaşında olan erkek kardeşi Cengiz Çevik’in de trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç kızın erkek kardeşi Cengiz Çevik’te tütün tarlasından evine gitmek için yolun karşısına geçeceği esnada minibüsün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)