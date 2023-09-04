Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kıbrısşehitler Caddesi üzerinde, karşıdan karşıya geçmek için yolu ikiye bölen şerit çizgisi üzerinde bekleyen 2 kadın yayaya otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen 2 kadın, yola savruldu.
Ölümden döndüler
Ellerindeki pazar arabasıyla birlikte yola savrulan kadınlar, başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazazedelerin yardımına hemen vatandaşlar koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
O anlar kamerada
Kadınlarda kırıklar oluşurken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin çarptığı kadınların yola savrulduğu ve birisinin başka bir otomobil altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.