Denizli'de kavgada bıçaklanan Yasin 22 gün sonra hayatını kaybetti Denizlispor taraftarları arasında çıkan kavgada 26 yaşındaki Berkay Yıldırım tarafından bıçaklanan 30 yaşındaki Yasin Karaobalı tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA

Denizli'de Atatürk Stadyumu önünde Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri arasında oynanan karşılaşmanın ardından stattan çıkışta, her ikisi de ev sahibi takımın taraftarı olan Yasin Karaobalı ile Berkay Yıldırım arasında iddiaya göre omuz atma tartışması yaşandı.

Tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü.

Kavga büyüdü

Yasin Karaobalı'nın yanındakilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Berkay Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı.

Polisler müdahale etti

O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti.

Yaralanan Yasin Karaobalı, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalandı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan Berkay Yıldırım, polis tarafından yakalandı.

Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma sürerken14 Ocak'tan buyana yoğun bakımda tedavi gören Yasin Karaobalı, bu sabah hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)