Denizli'de kavgada bıçaklanan Yasin 22 gün sonra hayatını kaybetti

Denizli'de Atatürk Stadyumu önünde Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri arasında oynanan karşılaşmanın ardından stattan çıkışta, her ikisi de ev sahibi takımın taraftarı olan Yasin Karaobalı ile Berkay Yıldırım arasında iddiaya göre omuz atma tartışması yaşandı.
Tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü.
Kavga büyüdü
Yasin Karaobalı'nın yanındakilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü.
Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Berkay Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı.
Polisler müdahale etti
O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti.
Yaralanan Yasin Karaobalı, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakalandı
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan Berkay Yıldırım, polis tarafından yakalandı.
Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hayatını kaybetti
Olayla ilgili soruşturma sürerken14 Ocak'tan buyana yoğun bakımda tedavi gören Yasin Karaobalı, bu sabah hayatını kaybetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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