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    Denizli'de kaybolan kadın, barakada bulunup ailesine teslim edildi

    Cumartesi sabahı market alışverişi için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serya Akcan, bu sabah bir barakada bulunup, ailesine teslim edildi.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 17:31
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    Denizli'de kaybolan kadın, barakada bulunup ailesine teslim edildi

    Denizli Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Serya Akcan, 27 Kasım sabahı markete gideceğini belirtip, evden çıktı.

    Geç saatlere kadar Akcan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

    Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına ailesi ve vatandaşlar da destek verdi.

    AÇLIKTAN BİTKİN DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ

    Akcan, bugün sabah saatlerinde Belevi Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir barakada vatandaşlar tarafından bulundu. Açlıktan bitkin düştüğü belirlenen Akcan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

    Denizli de kaybolan kadın, barakada bulunup ailesine teslim edildi #1

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