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Denizli'de kaybolan kadın, barakada bulunup ailesine teslim edildi

Denizli'de kaybolan kadın, barakada bulunup ailesine teslim edildi

Cumartesi sabahı market alışverişi için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serya Akcan, bu sabah bir barakada bulunup, ailesine teslim edildi.