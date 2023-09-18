Denizli’de kayınpeder dehşeti: Damadını bıçakla yaraladı

İHA
Denizli’de dehşet anları yaşandı.
Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ö.T. isimli şahıs ile kayınpederi tartışmaya başladı.
Damadını bıçakladı
Bilinmeyen nedenle başlayan tartışmada ikili arasındaki hararet giderek yükseldi.
Tartışmanın büyümesiyle kayınpeder, yanındaki bıçağıyla damadını bıçaklayarak yaraladı.
Saldırgan gözaltında
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Ö.T.’yi Denizli Demlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaşlı kayınpeder ise ekiplerce gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)