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    Denizli'de kaza yapan alkollü sürücü, polis aracına kafa attı

    Denizli’de park halindeki servis aracına çarpan alkollü sürücü, araçtaki çifte bıçak çektikten sonra olay yerine gelen polis ve vatandaşlara hakaretler yağdırdı.
    • 31.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 11:58
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    Denizli'de kaza yapan alkollü sürücü, polis aracına kafa attı

    Basit bir maddi hasarlı kazanın arbedeye dönüştüğü kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi.

    Cadde üzerinde seyir halinde olan Serkan K. idaresindeki 20 AGJ 445 plakalı otomobil, park halindeki servis aracına arkadan çarptı.

    Aşırı alkollü olduğu öğrenilen Serkan K., servis aracında bulunan çifte, yaşadığı tartışma sonrası bıçak çekerek tehditler savurdu.

    Bıçak çekti, tehditler savurdu

    Bağırışmaları duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iki tarafı da sakinleştirerek konuyu çözmeye çalıştı.

    Polisin olayı sakinleştirmek için çaba harcadığı anlarda aldığı alkolünde etkisiyle öfkeye kapılan Serkan K., bağırıp çağırarak çevreye tehditler savurmaya başladı.

    Denizli'de kaza yapan alkollü sürücü, polis aracına kafa attı ViDEO

    Polis aracına kafa attı

    Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri ve toplanan kalabalığa da hakaretler eden alkollü sürücü, kafa attığı park halindeki otomobilin kapı ve arka camını paramparça etti. Hızını alamayan sürücü, uçarak polis aracının ön camına da hızlı bir şekilde kafa attı.

    Tüm çabalara rağmen taşkınlıklarına devam eden sürücü, kaza tutanağı için bölgeye gelen trafik polisinin zamanında ve hızlı müdahalesiyle biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

    Denizli de kaza yapan alkollü sürücü, polis aracına kafa attı #1

    Ters kelepçeyle güçlükle götürüldü

    Çektiği acıya rağmen otomobile yeniden kafa atmaya çalışan ancak başarısız olan Serkan K., ters kelepçe yapıldıktan sonra güçlükle camını patlattığı polis aracına alındı.

    Sinir krizi geçirdikten sonra kafasıyla dehşet saçan ve araçların camını paramparça eden alkollü sürücü Serkan K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    İHA'nın haberine göre olay yerine giden takviye ekipler ise kalabalığı sakinleştirdikten sonra olaya karışan araçları otoparka çekti. Mahalle sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği anların ardından gözaltına alınan sürücünün, 10’a yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Denizli de kaza yapan alkollü sürücü, polis aracına kafa attı #2

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