Denizli'de kaza yapan araç alev alev yandı: Dede torun hayatını kaybetti Yaşlı adamı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaça çarptı. Otomobil alevler içinde kalırken torunu ile birlikte alevlerden kurtulamadı.

DHA

Denizli'de dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Kazai Çivril ilçesinde saat 05.00 sularında meydana geldi.

Ramazan Mermer, otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi.

Yanan araçtan iki kişi kurtuldu

O sırada araç içinde bulunan Ramazan Demir'in gelini Mukaddes Mermer, yanan araçtan 2 yaşındaki kızı Melike'yi de alıp, çıkmayı başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dede ve torunu hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonunda alevleri söndürürken, otomobildeki Ramazan Mermer ile kendisiyle aynı adı taşıyan 5 yaşındaki torunu Ramazan Mermer, hayatını kaybetti.

Yaralanan anne ile kızı da ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)