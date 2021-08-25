Kontrolden çıkan otomobil, refüj üzerindeki ağaçları biçti. Çarpmanın şiddeti ile aracın motoru yerinden çıkıp 50 metre uzağa fırladı. Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan Hasan Ali K. idaresindeki otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları biçti.

Otomobil çarpmanın etkisi ile hurdaya dönerken, aracın motoru çarpmanın şiddeti ile yerinden çıkıp 50 metre uzağa fırladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yolcu, hurdaya dönen aracın içinden itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarıldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü ile yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli’de kaza yapan aracın motoru fırladı VİDEO



EMNİYET KEMERİ YERİNE TOKA TAKILDI

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araçta inceleme yaptı.

Aracın içinde, emniyet kemeri yerine toka takıldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aracın çekici ile çekilmesinin ardından, yolda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.