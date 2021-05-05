Denizli'de kaza yapan otomobil hurdaya döndü

Üst geçide çarparak karşı şeride geçen otomobil sürücüsü, minibüsün çarpması sonucu aracın camından fırlayarak ağır yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 45 S 5445 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya üst geçidin refüjde bulunan beton ayağına çarptı.

Aşırı süratli olduğu değerlendirilen otomobil, çarpmanın etkisiyle demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti.

MİNİBÜSLE ÇARPIŞIP HURDAYA DÖNDÜ

19 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, diğer yönden ilerleyen Selçuk Uzunay idaresindeki 20 AAT 348 plakalı minibüsün önüne düştü. Bir anda otomobili önünde gören Uzunay’ın tüm uğraşı sonuçsuz kalarak araca çarptı.

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HASTANE YOLUNDA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan ve otomobilin ön camından vücudunun yarısı çıkan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yolunda durumu kritikleşen sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu tekrar hayata döndürüldü.

DURUMU AĞIR

Minibüs sürücüsü Uzunbay ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Minibüs sürücüsü Selçuk Uzunbay’ın kaza anında yanında bulunan ve kazayı yara almadan atlatan amcası Cuma Uzunay, korku dolu anları anlattı.

"BARİYERLERİ DELİP ÖNÜMÜZE DÜŞTÜ"

Aracı bir anda önde gördüklerini ve şok olduklarını belirten Uzunay, “Biz yoldan devam ediyorduk. Karşı şeritten araç birden önümüze düştü ve bariyerleri deldi. Önümüze düşünce şok olduk, ne olduğunu anlayamadık ve anlık oldu.” dedi.