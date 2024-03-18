Denizli'de trafik kazası can aldı...
Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada H.Y. (22) yönetimindeki otomobil, iftar için aldığı ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Alaattin Cunkuş'a çarptı.
Havaya uçtu
Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alaattin Cunkuş, metrelerce ileriye düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Cunkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü gözaltına alındı
Sürücü H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Alaattin Cunkuş’un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Kaza anlar kameraya yansıdı
Belediye fen işleri müdürlüğünde greyder operatörü olarak görev yapan Alaattin Cunkuş’un hayatını kaybettiği feci kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, gözaltındaki sürücünün bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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