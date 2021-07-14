Denizli’de kazada yaralanan genç hastanede vefat etti

Denizli’de kazada yaralanan genç hastanede vefat etti

Tali yola dönüş için manevra yapan A.K yönetimindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Çelen, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli’de Çambeli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 1 Temmuz tarihinde Mehmet Çelen yönetimindeki motosiklet, tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki kamyonete çarptı.

Çarpamanın şiddeti ile savrulan kasksız sürücü Çelen, ağır yaralandı.

Kaza anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çelen, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çelen, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Çelen’in yaşam mücadelesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen sona erdi.

Çelen'in cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Belevi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli’de kazada yaralanan genç hastanede vefat etti VİDEO

