Denizli'de keçilerini kurşunladılar: Resmen katliam yapmışlar Tavas ilçesinde yaşayan Halil Kocabıyık’a ait 20 keçi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak telef edildi. Kocabıyık, 'Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı' dedi.

İHA

Denizli'nin Tavas ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Halil Kocabıyık, hayvanlarını otlatmak için evinden çıktığında adeta cehennemi yaşadı.

Halil Kocabıyık'ın kırsal alanda baktığı keçi sürüsü, gece saatlerinde ekimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak telef edilmişti.

Ölü ve yaralı keçilerini gören Kocabıyık, büyük üzüntü yaşadı.

TÜM KEÇİLERİ TELEF OLDU

Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı.

Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"RESMEN KATLİAM YAPMIŞLAR"

“Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar” diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

“Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisi Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor.

"ONLAR BİZİM EVLATLARIMIZDI"

Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)