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- Denizli’de kendilerini savcı olarak tanıtıp para ve uyuşturucu istediler
Denizli’de kendilerini savcı olarak tanıtıp para ve uyuşturucu istediler
Kendilerini savcı olarak tanıtan şahıslar, haklarında arama kaydı bulunan veya soruşturma açılan kişilere ulaşarak dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Polis takibine takılan şahıslar gözaltına alındı.
- İHA
- 05.04.2021 - 17:08
- Güncelleme : 05.04.2021 - 17:16
Denizli’de kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan çete, haklarında soruşturma yürütülen veya arama kararı bulunan şahısları hedef aldı.
Şahıslara ulaşan çete üyeleri, savcı unvanını kullanarak haklarında başlatılan soruşturmadan kurtulabileceklerini veya haklarında bulunan arama kaydını sildirebileceklerini söyledi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Karşılığında uyuşturucu ve para talep eden çete üyeleri, polis takibine takıldı.
Kısa süreli fiziki ve teknik ardından yakayı ele veren 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.