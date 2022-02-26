Denizli'de kendini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıs 410 bin TL dolandırdı

Denizli'de kendini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıs 410 bin TL dolandırdı

Devlet büyüklerini tanıdığını söyleyerek 11 vatandaşı SGK borçlarını sildireceğini söyleyerek şahıs 410 bin TL dolandırdı. Yakalanan dolandırıcı cezaevine gönderildi.

Denizli’de Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan talimatlar ile yürütülen soruşturma kapsamında ekiplerce her türlü dolandırıcılık suçunu işleyen şahısların tespitine, yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, devlet büyükleri, üst düzey bürokrat ve emniyet görevlilerini tanıdığını beyan ederek, kamuda işe aldıracağı, kamu kurumlarındaki işlerini takip ederek çözeceği, SGK borçlarını sildireceği gibi vaatlerde bulunarak 11 vatandaşı yaklaşık 410 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı.

BİRDEN FAZLA SAHTE KART BULUNDU

Şahsın evinde yapılan aramada, 12 adet Türkiye polis gazetesi tanıtım kartı, uluslararası internet yayıncıları yayıncı görev kartı, yetki belgesi, araç kartları, 10 adet imitasyon bilezik, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kelepçe, 1 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 3 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan şahsın değişik suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın alınan ifadesinin ardından ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.