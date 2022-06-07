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    Denizli'de kendisinden şikayetçi olan eşini öldürdü

    Öfkeli koca, kendisinden şikayetçi olan 18 yaşındaki eşini 5 kurşunla öldürerek kayıplara karıştı.
    • 07.06.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 14:51
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    Denizli'de kendisinden şikayetçi olan eşini öldürdü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi'nde 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında bir bebekleri olan 27 yaşındaki Ferhat Evren ile eşi 18 yaşındaki İrem Evren arasında, bir süre önce aile içi şiddet nedeniyle geçimsizlik başladı.

    Kocası tarafından şiddete maruz bırakıldığını iddia eden İrem Evren, geçtiğimiz ekim ayında mahkemeye başvurdu.

    Hakkında 1 ay önce de evden uzaklaştırma cezası verilen Ferhat Evren, öğle saatlerinde eşinin yaşadığı eve gelerek tartışmaya başladı.

    5 el ateş etti

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından üzerinde taşıdığı silaha sarılan öfkeli koca, İrem Evren’i 5 el ateş ederek öldürdü.

    Olay yerinde can verdi

    Silah sesini duyarak eve geldiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaşan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından hayatın kaybeden İrem Evren’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi firari kocanın yakalanması için geniş çaptı araştırma başlattı.

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