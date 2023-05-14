Denizli’de kepçe operatörü elindeki sigarayla apartmana girdi, patlama oldu Kepçe operatörünün elindeki sigarayla oturduğu apartmana girmesinin ardından korkunç bir patlama meydana geldi. Kepçe operatörünün yaralandığı patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

İHA

22 yaşındaki kepçe operatörü Servet Sezer, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi’ndeki apartmana elinde sigarayla girdi.

Çok geçmedi, bir anda patlama oldu.

Patlama anında camlar paramparça olurken, Sezer elinden ve yüzünden yaralandı.

Kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı

Binada oturanlar ise patlamanın korkusuyla yataklarında fırladı, kendini dışarı attı.

Olay, hemen 112’ye bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı kepçe operatörünü ambulansla hastaneye kaldırırken, geniş güvenlik önlemi almak da polise düştü.

Bodrumdan kaçak kazı malzemeleri çıktı

Bir galeriye ait olan otomobillerin patlamadan dolayı hasar aldığı gözlenirken, binanın bodrum katını inceleyen ekipler, kaçak define kazısı yapmak için kullanılan malzeme ve materyaller buldu.

Bölgede saatler süren incelemenin ardından yetkililer, patlamanın gazdan kaynaklı olabileceğini bildirdi.

Öte yandan patlamaya ilişkin Denizli Valiliği bir açıklama yaptı...

Geniş çaplı soruşturuluyor

Açıklamada şöyle denildi:

Saat 04.00 sıralarında ilimiz Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili olarak; bölgeye derhal güvenlik görevlileri ve uzman ekipler sevk edilmiş, gerekli tedbirler alınmış ve yapılan ilk inceleme neticesinde, kepçe operatörü olarak çalışan, kazı/hafriyat işleriyle uğraşan ve aynı binada ikamet eden S.S.(22) isimli şahsın yanar vaziyetteki sigara ile binaya girdiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır. Binanın bodrumumda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayda S.S. isimli şahıs yaralanmış, çevrede maddi hasar meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Patlamanın kaynağı ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.