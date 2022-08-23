Denizli'de kırmızı ışık kazası: Ölü sayısı 2 oldu

Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün neden olduğu korkunç kazada ölü sayısı yükseldi. Alkollü sürücü, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Sarayköy yönüne ilerleyen Coşkun Karaman (31) idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. (38) kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki sürücü Karaman ve yolcu konumundaki arkadaşı Halil İbrahim İri (43) sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sürücü olaydan 9 ün sonra hayatını kaybetti

Hastaneye götürülen İri kısa süre sonra hayatını kaybederken, bir diğer acı haber ise 9 gün sonra geldi.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü Coşkun Karaman’da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle feci kazada ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.