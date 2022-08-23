Petrol
99.39
3.02%
Euro
18.0928
0.63%
Dolar
18.1009
0.20%
Altın
1.02
1.29%
Borsa
3123
0.00%
Bitcoin
393.665
0.77%
BTXN Coin
5.36
-2.01%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Denizli'de kırmızı ışık kazası: Ölü sayısı 2 oldu

    Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün neden olduğu korkunç kazada ölü sayısı yükseldi. Alkollü sürücü, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 23.08.2022 - 16:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kırmızı ışık kazası: Ölü sayısı 2 oldu

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Sarayköy yönüne ilerleyen Coşkun Karaman (31) idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. (38) kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Kazanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu.

    Yaralılar tedavi altına alındı

    Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki sürücü Karaman ve yolcu konumundaki arkadaşı Halil İbrahim İri (43) sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Denizli de kırmızı ışık kazası: Ölü sayısı 2 oldu #1

    Sürücü olaydan 9 ün sonra hayatını kaybetti

    Hastaneye götürülen İri kısa süre sonra hayatını kaybederken, bir diğer acı haber ise 9 gün sonra geldi.

    Alkollü olduğu öğrenilen sürücü Coşkun Karaman’da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle feci kazada ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

    Denizli de kırmızı ışık kazası: Ölü sayısı 2 oldu #2

    Denizli de kırmızı ışık kazası: Ölü sayısı 2 oldu #3

    Denizli de kırmızı ışık kazası: Ölü sayısı 2 oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da fındık hasadı başladı
    Yaşam

    Bursa'da fındık hasadı başladı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 23 Ağustos 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 23 Ağustos 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Görüş Bildir