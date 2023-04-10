Denizli'de kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi Boşandığı eşinin sevgilisini evinde darbedip, parmağını ısırdığı ileri sürülen kadın ile kardeşi hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

DHA

Denizli'de yaşayan 2 çocuk annesi Emine S. (51), boşandığı eşi Mehmet K.'nin (50) 2 aydır, 44 yaşındaki Serpil Gündüz ile duygusal birliktelik yaşadığını öğrendi.

Emine S., geçen 8 Aralık'ta Gündüz'ün Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katındaki evine gitti.

Emine S., iddiaya göre, kapıyı açan Gündüz'e küfredip, hakaretlerde bulunarak saldırdı.

Parmağını ısırdı

Emine S.'nin, sol el işaret parmağını ısırdığını da belirten Gündüz, bu sırada peşinden gelen kardeşi Fadime Gül S.'nin (45) de kendisine saldırdığını ileri sürerek polise şikayetçi oldu.

Emine S., ise polisteki ifadesinde, şunları söyledi:

"Parmağı ağzıma girdi"

Kardeşim apartmanda oturan bir arkadaşının yanına gitmişti. Boşandığım eşimin aracını bir apartmanın önünde görmüş. Ben de adrese gidip, apartmana girdim. Merdivenlerden çıkarken bir kapının önünde eşimin ayakkabılarını gördüm. Yeni ameliyat olduğundan başına bir şey gelmesinden korktuğum için kapıyı çaldım. Kapıyı, adını bilmediğim bir kadın açtı. Yanında Mehmet vardı. Mehmet'e 'Burada ne yapıyorsun? Çocuklar seni merak ediyor' dedim. Bir anda kadın bana saldırıp, yüzüme tırnaklarını batırdı. O esnada parmağı ağzıma girdi, arbede esnasında parmağını ısırdım, yere düştük. Merdivenlerde boğuşmaya devam ederken, Mehmet gelip, sağ elimi ısırmaya başladı. Sesleri duyup gelen kız kardeşimin bizi ayırmaya çalışırken yere düştüğünü gördüm. Arbede yaşadık ancak birbirimize karşı tehdit ve hakarette bulunmadık. Beni darbeden Serpil Gündüz ve Mehmet'ten şikayetçiyim.

2 yıla kadar hapis istemi

Soruşturmanın ardından Emine S. ile kardeşi Fadime Gül S. hakkında 'kadına karşı basit yaralama' ve 'kadına karşı tehdit, hakaret' suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Soruşturmada Serpil Gündüz hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İki kardeş hakkında hazırlanan iddianamede, Emine S.'nin kapının açılmasıyla Serpil Gündüz'ü kendisine doğru çektiği, hakaret ve tehdit ettiği, parmağını ısırdığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, Emine S.'nin olay sırasında gelen kardeşinin de Serpil Gündüz'ü saçından tutup merdivenlere vurduğuna da yer verildi.

Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kopma derecesine geldi

Sol işaret parmağı kopma derecesine gelen ve hastanede yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşan Serpil Gündüz, dehşet verici bir olay yaşadığını söyleyip, iki kardeşin hak ettikleri cezayı çekmesini istediğini dile getirdi.

Gündüz, “Duygusal birliktelik kurduğum Mehmet K., boşanmış birisidir. Eski eşi, kardeşiyle gelip, beni darbetti. Emine S. parmağımı ısırdı. Aylarca acı çektim. Psikolojim bozuldu. Emine S.'ye karşı iki kere koruma kararı aldırdım. Hatta olayın ardından Mehmet de, eski eşine karşı koruma kararı aldırmak istedi ancak mahkeme kabul etmedi. Emine S.'nin avukatı, avukatımı arayıp, davadan vazgeçmem için para teklif etmiş. Kabul etmeyeceğim. Bana bunu yapanlar kadın ve cezalarını çekmelerini istiyorum.” diye konuştu.