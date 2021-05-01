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Denizli’de kıskançlık krizine girdi, bir kişiyi bıçakladı

Denizli’de kıskançlık krizine girdi, bir kişiyi bıçakladı

Kıskançlık krizine giren çılgın aşık, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin arkadaşını bacağından iki kez bıçaklayıp kayıplara karıştı.