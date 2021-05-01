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- Denizli’de kıskançlık krizine girdi, bir kişiyi bıçakladı
Denizli’de kıskançlık krizine girdi, bir kişiyi bıçakladı
- İHA
- 01.05.2021 - 08:41
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde bir süre önce kız arkadaşı C.K.'den ayrılan R.S., eski sevgilisinin apart dairesinde yaşayan Onur O'yu ziyarete gittiğini öğrenince kıskançlık krizine girdi.
Zile basan R.S., kapı önünde Onur O. ile tartışmaya başladı.
BIÇAKLAYIP, KAYIPLARA KARIŞTI
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada öfkesine hakim olamayan R.S., yanında getirdiği bıçağı Onur O.'nun bacağına iki kez sapladı.
Hızla bölgeden uzaklaşan R.S., suç aleti bıçağı metrelerce uzağa atarak, kayıplara karıştı.
ESKİ SEVGİLİSİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Onur O.’yu ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, görgü şahitlerinin ifadesi üzerine şüpheliyi arama çalışmalarını genişletti.
Eski sevgili C.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hastaneye kaldırılan Onur O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.