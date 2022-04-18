Denizli'de komşular arasında cinsel istismar kavgası: Eşyaları ateşe verdiler

Cinsel istismar iddiaları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailenin eşyaları sokağa atılıp ateşe verildi. Güvenlik güçleri, çevrede güvenlik tedbirlerini artırdı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, aynı apartmanda oturan komşu aileler arasında 3 gün önce cinsel istismar suçlaması nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaların çevrede de duyulması ile suçlanan taraf, eşyalarını geride bırakıp evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İHA’nın haberine göre, aile fertlerinin gece vakti apar topar evden ayrıldıklarını gören karşı taraf olay çıkardı.

Eşyalar fırlatıldı, ateşe verildi

Kapının kırılması ile daireye girip evde bırakılan eşyaları sokağa fırlatan şahıslar, eşyaları ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevreden toplananlarla birlikte kalabalıklaşan aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri ise dışarıda yanan eşyalara müdahale ederek söndürdü. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği aile, daireden çıkarak sokakta beklemeye başladı.

Bölgede tedbirler artırıldı

Etrafın temizlenmesinin ardından aileler evlerine dağıldı. Ekipler ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede tedbirlerini artırdı.

Denizli’de evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler VİDEO

