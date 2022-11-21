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    Denizli’de komşuların bıçaklı kavgası ortalığı karıştırdı

    Husumetli komşular arasında çıkan kavgada bir kişi, sırtından ve kalçasından bıçaklandı. Taraflar birbirlerine hakaretler ve tehditler savurdu.
    • 21.11.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:30
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    Denizli’de komşuların bıçaklı kavgası ortalığı karıştırdı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde gece saatlerinde, daha önceden aralarında sık sık tartışma olduğu öğrenilen komşu iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında evleri karşı karşıya olan komşular, toplu kavgaya tutuştu.

    İHA’nın haberine göre; Hikmet Ç. isimli şahıs, sırtından ve kalçasından bıçaklandı.

    Güvenlik güçlerini görünce kaçıştılar

    Kanlar içinde kalıp yere yığılan yakınlarını gören aile, genci evin bahçesine alarak kavgaya devam etti.

    Kavga eden grup, güvenlik güçlerinin mahalleye geldiğini görünce dağıldı. Yaralı şahıs, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Denizli’de komşuların bıçaklı kavgası ortalığı karıştırdı #1

    Beddua edip intikam alacaklarını söylediler

    Olay sonrası güvenlik güçleri, küfürler savuran aileleri ayırabilmek için yoğun mücadele sarf etti.

    Beddualar edip intikam alacaklarını söyleyen aileler, güçlükle durdurularak sakinleştirildi. Bıçaklama olayının gerçekleştiği alanda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi.

    Sağlık durumu iyi

    Şüphelinin bulunması için delil toplandı.

    Ekipler iki ailenin tekrar kavga etmemesi için bölgede beklemeye geçerken, hastaneye kaldırılan gencin ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

    Denizli’de komşuların bıçaklı kavgası ortalığı karıştırdı #2

    Denizli’de komşuların bıçaklı kavgası ortalığı karıştırdı #3

    Denizli’de komşuların bıçaklı kavgası ortalığı karıştırdı #4

    Denizli’de komşuların bıçaklı kavgası ortalığı karıştırdı #5


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