Denizli'de konteyner dolandırıcılığı! 17 şüpheli yakalandı İnternet sitelerinde satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedeleri ağlarına düşüren çeteye yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Vatandaşları farklı vaadlerle ağlarına düşüren çeteye her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaş tek yürek olurken yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bir diğer yandan yaşanan depremleri fırsat bilen çeteler ise vatandaşları zor duruma düşürmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı depremzedeler, internetten konteyner almak isterken dolandırıldıklarını belirterek, polise şikayetçi oldu.

Dolandırıcılara operasyon düzenlendi

Şikayet sonrası soruşturma başlatan polis, şüphelilerin Denizli'de olduğu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart'ta operasyon düzenledi.

17 şüpheli gözaltına alındı

Eş zamanlı baskınlarda 3'ü kadın, 17 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda suç unsurlarına el konuldu.

Depremzedelere konteyner konut göndermediler

Şüphelilerin sosyal medya sitelerine satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayan depremzedelerden kapora ya da tam ücret alarak istenilen konteyner veya taşınabilir ahşap evleri göndermeyip, dolandırdıkları belirlendi.

40'tan fazla kişiyi dolandırdılar

İncelemede, telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 40'dan fazla depremzedeyi dolandırdıkları saptandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şüpheliler İ.Ö., M.İ., S.R.U., S.F., H.A., S.A., G.A., G.K., B.D., B.Ö., E.D., K.T., T.Y., İ.K., G.Ç., S.D. ve G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.