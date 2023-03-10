Denizli'de konteyner dolandırıcılığı! 17 şüpheli yakalandı

Vatandaşları farklı vaadlerle ağlarına düşüren çeteye her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaş tek yürek olurken yaralar sarılmaya çalışılıyor. 

Bir diğer yandan yaşanan depremleri fırsat bilen çeteler ise vatandaşları zor duruma düşürmeye devam ediyor. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı depremzedeler, internetten konteyner almak isterken dolandırıldıklarını belirterek, polise şikayetçi oldu.

Dolandırıcılara operasyon düzenlendi 

Şikayet sonrası soruşturma başlatan polis, şüphelilerin Denizli'de olduğu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart'ta operasyon düzenledi.

Denizli'de konteyner dolandırıcılığı! 17 şüpheli yakalandı

17 şüpheli gözaltına alındı 

Eş zamanlı baskınlarda 3'ü kadın, 17 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda suç unsurlarına el konuldu.

Depremzedelere konteyner konut göndermediler 

Şüphelilerin sosyal medya sitelerine satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayan depremzedelerden kapora ya da tam ücret alarak istenilen konteyner veya taşınabilir ahşap evleri göndermeyip, dolandırdıkları belirlendi.

Denizli'de konteyner dolandırıcılığı! 17 şüpheli yakalandı

40'tan fazla kişiyi dolandırdılar 

İncelemede, telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 40'dan fazla depremzedeyi dolandırdıkları saptandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi 

Şüpheliler İ.Ö., M.İ., S.R.U., S.F., H.A., S.A., G.A., G.K., B.D., B.Ö., E.D., K.T., T.Y., İ.K., G.Ç., S.D. ve G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Depremzedeleri satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanıyla dolandırıcılığa 17 gözaltı #2