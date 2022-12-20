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- Denizli'de kontrolden çıkan araçta 3 kişi yaralandı
Denizli'de kontrolden çıkan araçta 3 kişi yaralandı
Direksiyon kontrolünün kaybedildiği otomobil savrularak reflüje çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 20.12.2022 - 09:35
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:45
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bu etki ile kontrolden çıkan otomobil savrularak ilerledi.
Otomobil, refüje çıkarak durabilirken, yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.