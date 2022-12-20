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    Denizli'de kontrolden çıkan araçta 3 kişi yaralandı

    Direksiyon kontrolünün kaybedildiği otomobil savrularak reflüje çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 20.12.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:45
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    Denizli'de kontrolden çıkan araçta 3 kişi yaralandı

    Denizli’nin Sarayköy ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Bu etki ile kontrolden çıkan otomobil savrularak ilerledi.

    Otomobil, refüje çıkarak durabilirken, yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 kişi yaralandı

    Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Denizli de kontrolden çıkan araçta 3 kişi yaralandı #1

    Denizli de kontrolden çıkan araçta 3 kişi yaralandı #2

    Denizli de kontrolden çıkan araçta 3 kişi yaralandı #3


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