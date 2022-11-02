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    Denizli'de köpekten kaçan otomobil sürücüsü elektrik direğine girdi

    Honaz'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın sürücüsü beton direğe çarparak, yaralınırken elektrik direğinde ve araçta hasar oluştu.
    • 02.11.2022 - 10:21
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    Denizli'de köpekten kaçan otomobil sürücüsü elektrik direğine girdi

    Denizli'nin Honaz ilçesinde başıboş sokak köpeği dehşeti sebebiyle otomobil sürücüsü ölümden döndü.

    Ali İhsan Ş. hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, karşısına sokak köpeği çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaparak beton direğe çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle beton direğinin devrildiği kazada mahallenin elektriği kesilirken, araç da hasar aldı.

    Olay yerine ekipler geldi

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Araç kullanılamaz hale geldi

    Sürücünün ambulansla hastaneye götürülmesi ardından hurdaya dönen araç yoldan kaldırıldı.

    Kesinti çözüldü

    İHA'nın haberine göre, elektrik kesintisi ise kısa süre sonra görevliler tarafından giderildi.

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