Denizli'de korkunç olay: 4 bebeğini hastanede terk eden anneye 2 yıl hapis cezası istendi Para karşılığı cinsel ilişkiye girerek hamile kalan kadın 4 yılda 4 kez doğum yaptı. Bebekleri, doğum yaptığı hastanede terk eden anne hakkında inceleme başlatılarak 2 yıla kadar hapis cezası isteğinde bulunuldu.

DHA

Denizli'de hayat kadını doğurduğu bebekleri terk etti.

4 yılda 4 kez hamile kalan Gülşen K. isimli kadın doğumdan sonra bebekleri hastanede bırakarak kayıplara karıştı.

Bebeğini almadan gitti

Gülşen K., 4. kez hamile kalarak 19 Ağustos 2023'te Denizli Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğumdan sonra Gülşen K. bebeğini hastaneden almadan gitti.

İnceleme başlatıldı

Bu olayın üzerine Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda hazırlanan raporda, bebeğin evlilik dışı, para karşılığı ilişki sonucu doğduğu, babasının kim olduğu bilinmediği belirtildi.

Daha önce 3 kez doğum yaptığı tespit edildi

Raporda ayrıca bebeğin annesinin daha önce de bu şekilde 2020- 2023 yılları arasında 3 kez doğum yaptığı, bebeklere bakmak istemediği için kurum bakımına alınması için dilekçe verdiği belirlendi.

Ayrıca kurumun raporunda Gülşen K.'nin verdiği dilekçelerde adres ve telefon numarası yazmadığı, bu nedenle bebeğin kimliğinin çıkarılamadığı da eklendi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu rapor doğrultusunda Gülşen K. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Para karşılığı cinsel ilişikiye girip 4 bebek doğurdu

Yapılan soruşturma sonunda Gülşen K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Gülşen K.'nin alınan ifadesinde, para karşılığı cinsel ilişkiye girip, bu şekilde 4 bebek doğurduğu, birçok kişiyle ilişkiye girdiği için bebeklerin babasının kim olduğunu bilmediği, geçimini fuhuş yaparak sağladığı ve olayda suç kastının olmadığını söylediği belirtildi.

İddianame hazırlandı

İddianamede Gülşen K.'nin en son dünyaya getirdiği erkek bebeğini hastaneye terk ettiği, hiçbir iletişim ve adres bilgisi bırakmadığı, bu nedenle bebeğin kimliğinin çıkarılamadığı, hastanede solunum sıkıntısı çeken ve ameliyat olması gereken bebeğin kimliği olmadığı için başka bir hastaneye sevk edilemediği belirtildi.

2 yıla kadar hapis cezası istendi

Savcılık, bu nedenlerle anne Gülşen K.'nin bu eylemleri ile yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suretiyle suçu işlediği belirtildi. Gülşen K.'nin son terk ettiği bebeği için 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Denizli 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)