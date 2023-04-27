Denizli'de kredi vaadiyle 8 milyon liralık vurgun! 13 kişiye gözaltı Vatandaşların lredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle emeklileri dolandırdıkları tespit edilen 13 kişi gözaltına alınırken bu yöntemle 22 ayrı ilde 97 kişiyi dolandırarak, yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

DHA

Dolandırıcılar her geçen gün farklı bir oyun deniyor.

Vatandaşlara farklı vaadlerde bulunarak ağlarına düşüren dolandırıcıların bu kez de adresi Denizli oldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplu paraya ihtiyacı olan emeklileri, kredi çekme vaadiyle kandırarak, muvafakatname imzalatıp, emekli maaşlarına icra işlemi başlatarak dolandıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alındılar

Şüpheliler, 3 ay süreyle fiziki ve teknik takibe alındı. Takibin ardından şüphelilere yönelik, önceki gün Denizli, Aydın, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

13 kişi gözaltına alındı

Operasyonlarda, Avukat Ş. G.'nin yanı sıra Deniz D., İnanç D., Gürcan Y., Elif Y., Serhat Y., Serkan D., Malik G., Kerim K., Ömer S., Yusuf A., Engin A. ve Mehmet Ö. gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde bulundu

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıldığı belirlenen kişiler adına düzenlenmiş borç senetleri, alacak listeleri, ajandalar, notlar, dijital materyaller ve 11 adet uyuşturucu hap bulundu.

8 milyon liralık vurgun

Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin 22 ayrı ilde 97 kişiyi dolandırarak yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürüldü.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.