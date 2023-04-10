Denizli'de kümesten cins tavuk çalan hırsız kamerada Bir kümesten 8 tavuk çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Polisin operasyonla gözaltına alındığı hırsız, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Başkancı Mahallesi'nde yaşayan Selda Tekdemir, 30 Mart günü kümesteki tavuklarının azaldığını fark etti.

Bunun üzerine Tekdemir, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri izledi.

Tekdemir, görüntülerden motosikletle gelen bir kişinin cins tavuklardan bazılarını çuvala doldurup, götürdüğünü belirledi.

Tavukları sattı, tutuksuz yargılanacak

Görüntüler ile polis merkezine giden Tekdemir, şikayetçi oldu.

Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin 24 yaşındaki Sabri K. olduğunu tespit edip, operasyonla yakaladı.

Çaldığı 8 tavuğu satan Sabri K.'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlendi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Sabri K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Evinde başka cins tavuklar bulunmuş"

Yaşadıklarını anlatan Selda Tekdemir, son zamanlarda tavuklarının çalınmaya başlandığını belirterek, “Sadece cins olan tavukları alıyor, normallerine dokunmuyor. Güvenlik kamerası taktırdım, bu sefer kimliği tespit edildi. Polis yakaladı, evinde başka cins tavuklar bulunmuş ama benimkileri sattığı için bulamamışlar.” dedi.