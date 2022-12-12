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    Denizli’de, kurusıkıyı tabancaya çeviren şüphelilere Silindir Operasyonu

    6 Aralık’ta ülke genelinde yapılan Silindir Operasyonu ile kurusıkıyı tabancaya dönüştürdükleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda av tüfekleri ve tabancalar ele geçirildi.
    • 12.12.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:52
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    Denizli’de, kurusıkıyı tabancaya çeviren şüphelilere Silindir Operasyonu

    Denizli’de, kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz tabancalarının namlularını açarak tabancaya dönüştürdükleri tespit edilen şüpheliler mercek altına alındı.

    Ülke genelinde 6 Aralık 2022 tarihinde yapılan “Silindir” kod isimli operasyon çerçevesinde tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet fişek ve 22 adet yapım aşamasında tabanca parçası ele geçirildi.

    Yakalanan 3 şüpheli hakkında “Yasa Dışı Silah ve Mühimmat Ticareti Yapmak ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” çerçevesinde adli işlem yapıldı.


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