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    Denizli'de kuş avlamak isterken arkadaşını yaraladı

    Çivril'de kuş avına giden 2 arkadaştan biri diğer arkadaşını sazlıkların arasında yanlışlıkla tüfekle vurdu.
    • 10.09.2022 - 18:08
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    Denizli'de kuş avlamak isterken arkadaşını yaraladı

    Denizli'nin Çivril ilçesi'nde  2 arkadaş, kuş avlamak için günün erken saatlerinde yola çıktılar.

    Göl kenarında av hazırlıklarını yapan İmam Şahin A. ve Nurettin Ç., kuş sürülerini takip etmeye başladı.

    Kuşları bekleyen iki arkadaş, ayrı yönlere ayrıldı. Şahin A., sazlıklardan gelen sese tüfeğiyle ateş etti.

    Kuş sandı arkadaşını yaraladı

    Sazlıkların arasında bulunan Nurettin Ç., vücudunun farklı yerlerine tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

    İmam Şahin A., arkadaşını vurduğunu fark edince Nurettin Ç.’ye ilk müdahalede bulundu.

    Olay yeriene gelen sağlık ekipleri Nurettin Ç.’yi ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Denizli de kuş avlamak isterken arkadaşını yaraladı #1

    Tedavisi devam ediyor

    İHA'nın hbaerine göre, ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Nurettin Ç.’in yüzünde ve karaciğerinde saçmalar olduğu tedavisinin devam ettiği belirtildi.


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