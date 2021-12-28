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    Denizli'de liseli kızlar kavga etti

    Parkta karşı karşıya gelen genç kızların saç başa kavgası, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 10:40
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    Denizli'de liseli kızlar kavga etti

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda toplanan bir grup lise öğrencisi kız, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı.

    PARKIN ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

    Kızlar saç saça baş başa birbirlerine girdi. Arkadaşlarının araya girmeleri kavgaya engel olamazken, olaya parkta oturan vatandaşlar müdahale etti. Güçlükle sakinleştirilen genç kızlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Denizli'de liseli kızların kavgası kamerada

    Denizli de liseli kızlar kavga etti #1

    Denizli de liseli kızlar kavga etti #2

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