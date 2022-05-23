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    Denizli'de liseli kızlar saç baş birbirine girdi

    Lise öğrencilerin okulda başlayan kavgası, sokakta devam etti. 4 kız öğrenci, aralarında aldıkları bir kızı saçından tutup sürükledi. Kavgayı orada bulunan vatandaşlar ayırdı.
    • 23.05.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:20
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    Denizli'de liseli kızlar saç baş birbirine girdi

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde, lisede eğitim gören kız öğrenciler arasında sınıfta çıkan küfürlü tartışma sokağa taştı.

    Grup halinde toplanan kızlar arasında önce sözlü tartışma ve itişmeyle başlayan kavgaya dahil olan erkek öğrenciler, ortamı sakinleştirmek yerine "Sana küfretti" diye arayı iyice bozmaya çalıştı.

    Saçından tutup sürüklediler

    Araya aldıkları kızın etrafını kuşatan öğrencilerinden biri, saçını tutup sürüklediği kızla saç saça baş başa kavga ederken yere düştü. O esnada 3 kişi daha kıza tekme tokat saldırırken, erkekler ise sadece olayı kayıt altına almakla yetindi.

    İHA'ya göre, kızların saç baş kavgası vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

    Denizli de liseli kızlar saç baş birbirine girdi #1

    Denizli de liseli kızlar saç baş birbirine girdi #2

    Denizli de liseli kızlar saç baş birbirine girdi #3

    Denizli de liseli kızlar saç baş birbirine girdi #4


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