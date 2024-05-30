Denizli'de mağaza sahibine hastane önünde silahlı saldırı Denizli'de mağaza sahibi olan bir kişi, devlet hastanesi önünde otomobilden inerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

DHA

Denizli'de bir mağazanın sahibi olan Oktay Yılmaz (28), yönetimindeki lüks otomobille Denizli Devlet Hastanesi'ne geldi.

Yılmaz, acil servis önünde otomobilden inerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu kasığından vurulan Yılmaz, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesi yok

Silah sesleri hastane önünde panik ve korkuya neden olurken yaralanan Yılmaz hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil servise alındı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Tedavi altına alınan Oktay Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)