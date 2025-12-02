Abone ol: Google News

Denizli'de mahallenin kabusu olan avukat 40 araca zarar verdi

Merkezefendi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat, yaşadıkları sitede park halinde bulunan yaklaşık araca camları ve aynalarını kırarak zarar verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 11:57
  • Denizli Merkezefendi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat F.K., otoparkta park halindeki 40 araca zarar verdi.
  • Site sakinleri, daha önce benzer sorunlara neden olduğu belirtilen F.K.'dan şikayetçi oldu.
  • Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir sitedeki bir apartman dairesinde ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde terör estirdi.

Eline aldığı sopa ile site içerisindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araca saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi.

SİTE SAKİNLERİ AVUKATTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Site sakinleri önce de buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafında zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

