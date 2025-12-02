Denizli'de mahallenin kabusu olan avukat 40 araca zarar verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir sitedeki bir apartman dairesinde ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde terör estirdi.

Eline aldığı sopa ile site içerisindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araca saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi.

SİTE SAKİNLERİ AVUKATTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Site sakinleri önce de buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafında zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.