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Denizli'de markette dans eden kadından 15 gündür haber yok Abone Olun

Denizli'de markette dans eden kadından 15 gündür haber yok Alışveriş yapmak için gittiği markette dans eden ve videosu milyonlar tarafından izlenen Nimet İyice’den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Nimet İyice, markette dans ederek herkes tarafından tanındı. Sevdiği müziği duyunca çantasını bırakan ve marketin ortasında dans eden İyice, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadının görüntüsü ise milyonlarca tıklanma aldı. 15 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı Samimiyeti ve doğallığı ile kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanan Nimet İyice’den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamıyor. İhbar üzerine polis ekibi tarafından Akkonak Mahallesi’ndeki evine girilen İyice’nin evde olmadığı tespit edildi. Yakınları kayıp başvurusu yaptı Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice’nin nerde olduğu bilinmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvuru yapıldı.

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